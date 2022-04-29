Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
Bursa'da bir yunus daha karaya vurdu. Ölü yunus balığını incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü.
Bursa'da ölü yunus karaya vurdu. Geçtiğimiz günlerde bir ölü yunus daha karaya vurmuştu.
Olay, Mudanya ilçesi Eğerce sahilinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda ölü bir yunus balığı olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ölü yunus balığını incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü. Geçtiğimiz günler Ayazma sahiline başka bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.
Video Haberler
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
- Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
- Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- İsrail Başbakanına ikinci kez tehdit mektubu
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- Erdoğan'ın durumu rakibine bağlı