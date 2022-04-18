Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop'ta kıyıya vurmuş iki ölü yunus bulundu. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusların ölüm nedenlerine ilişkin inceleme yaptı.

AA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:30
Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu
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Sinop'un Akliman sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde iki ölü yunus gördü. 

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusların ölüm nedenlerine ilişkin inceleme yaptı.

Daha sonra belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılan iki yunusun, belirlenen alanlara gömüleceği öğrenildi.


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