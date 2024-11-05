Bursa'da 'cayrokopterli' operasyon: Keneviri çamaşırlığa asıp kurutmuşlar

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:12

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:14

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi, havadan ve karadan denetim faaliyeti icra edildi.

Asayiş, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlükleri ile Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlara, cayrokopter ve dronlar da destek verildi.

Harmancık-Büyükorhan hattında seyir halindeki trende Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) katılımıyla narkotik köpeklerle arama yapıldı. Gürsu, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde de uyuşturucu imal, satış ve dağıtım faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında, önceden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda K.E., B.Ç., N.C., R.C., M.C., Ö.Y., U.D., İ.B., D.T. ve Ö.D. isimli şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 321 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kilogram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 521 gram metamfetamin, 5 litre sıvı metamfetamin, 5 kilo 19 gram metamfetamin imalinde kullanılan çeşitli kimyasal maddeler, 22 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 36 metamfetamin imalinde kullanılan muhtelif malzeme ve aparat, 3 hassas terazi, 183 şeffaf kilitli poşet, 10 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 1 akıllı cep telefonu, 5 bin 378 paket bandrolsüz sigara, 163 kilogram kıyılmış tütün, 115 kilogram bandrollü tütün, 66 bin 500 makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 3 elektronik sigara, 83 elektronik sigara likiti, 900 gram pipo tütünü, 12 bin 600 bandrolsüz makaron, 750 gram nargile tütünü, 972 kaçak tütsü, 6 bin 695 boş sigara paketi, 5 bin 850 sigara filtresi, 4 kilogram nargile tütünü, 100 sigarillo malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından saniye saniye görüntülenen operasyonda, arama yapılan evlerden birinde çamaşırlık üzerine asılarak kurutulan kenevirler dikkat çekti.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.E., Ö.Y., U.D., İ.B., D.T. ve Ö.D. tutuklanırken, B.Ç., N.C., R.C., M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.