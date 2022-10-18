Davet telefonuna dolandırıcı diye inanmayan şef, Michelin Rehberi'ne girdiğini televizyondan öğrendi

18 Ekim 2022 Salı, 11:19

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi olarak bilinen Michelin Rehberi, tarihinde ilk kez İstanbul'dan bazı restoranları listesine aldı.

Dünya çapında büyük bir ilgi ve kabul gören bu rehberde yer alabilmek için büyük bir rekabet içine giren restoranlardan 53'ü, Michelin müfettişlerini etkileyerek rehbere dahil oldu.

Bu restoranlardan 5'ine Michelin Yıldızı verilirken, 10 restoran ise "Bib Gourmand" ile ödüllendirildi. Bazı restoranlar ise "tavsiye edilen işletmeler" olarak rehbere dahil edildi.

İlk İstanbul seçkisini bir törenle duyurmak isteyen Michelin Rehberi yetkilileri, listeye dahil ettikleri restoranları ve şefleri telefonla arayarak geceye davet etti.

Rehberde "tavsiye edilen" işletme olarak yer alan Rumelihisarı İskele Restoranın şefi Nuri Soysal, kendisini ödül törenine davet etmek için arayan yetkilileri telefon dolandırıcısı zannetti.

Yaşadığı deneyimi anlatan Nuri Soysal, "Bana bir telefon geldi, ben de dolandırıcı zannettim. 'Kapat telefonu' dedim, ismimi söyleyince. Davetiye geldi mi, gitti mi onu söylemediler. Ben de bir daha da arayıp sormadım. Sonra televizyonda ismim okununca tabii ki çok üzüldüm. Gerçekten çok güzel bir ortamı kaçırdım. Bütün arkadaşlarım gitti. Ben gitmedim, yanlış anladım. Michelin'den özür diliyorum" dedi.

Michelin Rehberi müfettişlerinin kendilerinin hiç haberi yokken restorana geldiğini belirten Soysal, "Sürpriz oldu bizim için. Bir de gurur oldu. Çok büyük bir heyecanla aldık hediyemizi. Michelin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Soysal, restorana değerlendirme için gelen müfettişlerin hangi yemekleri beğendiğini bilmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim spesiyallerimiz var, onu mu yedi. Yoksa canlı lüfer mi ve palamut mu yedi, hiçbir bilgimiz yok. Gizlice yemişler gitmişler. Kim geldi, kim yemek yedi bilgimiz yok. Zaten böyle bir bilgim olsaydı törene giderdim. Lezzetlerimizi beğenmişler. Bizi ödüllendirmişler. Teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Buraya gelen misafirlerimize, kime güzel lezzet kattıysak onur verici bir şey oldu"

Michelin Rehberine girmenin bir şef için onur verici olduğunu dile getiren Soysal, yaklaşık 30 yıldır aynı restoranda şeflik yaptığını söyledi.