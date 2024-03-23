Bursa'da cezaevinden izinle çıkan şahıs, ablasını bıçakla rehin aldı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 19:11

Güncelleme: 23.03.2024 - 19:12

Olay, bugün(23 Mart) saat 14.30 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., bilinmeyen nedenle ablası Nuray A.'yı evinin balkonunda bıçakla rehin aldı. Ailesinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler, Mesut A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şüpheli eylemi bırakmadı. Bir ara ablasıyla içeri giren Mesut A., balkonun kapısını kilitledi. Bu sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Nuray A. koşarak dışarı kaçtı.

Ablasının peşinden bıçakla gelen Mesut A. polislerle karşılaşınca bıçağı yere atıp teslim oldu. Nuray A., sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.