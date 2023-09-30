Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 zehir tacirinin daha yakalandığını duyurdu.
Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Operasyonu X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
TEKİRDAĞ, SİİRT, DİYARBAKIR, YOZGAT, DENİZLİ, KONYA, ŞANLIURFA, KOCAELİ, ARTVİN, BALIKESİR, KIRIKKALE, MARDİN, BİTLİS, SAMSUN, BURSA, AYDIN, NİĞDE, BATMAN, YALOVA VE SİVAS OLMAK ÜZERE 2??0?? İLDE DÜZENLENEN “NARKOGÜÇ” OPERASYONLARINDA 9??0?? ZEHİR TACİRİ DAHA YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 30, 2023
UYUŞTURUCU… pic.twitter.com/rjYZVQt3JH
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