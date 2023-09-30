Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:53

Güncelleme: 30.09.2023 - 08:53

Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Operasyonu X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.