Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 zehir tacirinin daha yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:53
Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı
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Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Operasyonu X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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