Erzincan’da 'sis' operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Erzincan’da polis ekiplerince düzenlenen "Sis Operasyonu" çerçevesinde çeşitli kaçak sigara malzemeleri ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:22
Erzincan’da 'sis' operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar sonucunda, KOM Başkanlığı'nın koordinesinde ülke genelinde yapılan "Sis Operasyonu" çerçevesinde faaliyet gösteren 2 işyeri ve müştemilatında arama yapıldı.

Yapılan aramada; 7 bin 260 adet (dal) içine tütün doldurulmuş makaron, 19 adet elektronik sigara likiti, 15 adet elektronik sigara, 33 adet numunelik nargile melası, 286 paket sigara ve 2,1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde M.K. , O.A. ve S.A. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.


Player Alanı
Erzincan Operasyon

İlgili Haberler

Ankara’da IŞİD operasyonu: 3 yabancı uyruklu yakalandı

Ankara’da IŞİD operasyonu: 3 yabancı uyruklu yakalandı
Aydın'da hareketli gece: Polisi bıçaklayan şahsa Özel Harekat ve JASAT destekli operasyon

Aydın'da hareketli gece: Polisi bıçaklayan şahsa Özel Harekat ve JASAT destekli operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı

En Çok Okunan Haberler