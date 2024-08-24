Bursa’da çocuk parkında korkutan yangın!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çocuk parkında çıkan yangın itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, çocukların yedikleri yiyeceklerin atıklarını yakması sonucu çıktığı belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 15:59
Bursa’da çocuk parkında korkutan yangın!
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İlçenin Eşref Dinçer Mahallesi Ulaşan Sokak'taki çocuk oyun parkında saat 14.00 sıralarında çocuklar, yedikleri yiyeceklerin atıklarını ateşe verdi. Bu sırada alevler parktaki plastik oyun aletlerine sıçradı.

Göğe yükselen duman ilçenin birçok mahallesinden görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında parkta büyük çapta zarar oluştu.

Yangına ilişkin Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Parkta çocuklar yediklerini yakınca yangın çıktı. Ekiplerimiz söndürdü. Sadece maddi hasar meydana geldi" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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