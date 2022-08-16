Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren haber
Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki C. M.A., 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 21 gündür tedavisine devam edilen C. M.A., dün akşam taburcu edildi.
Sağlık durumu iyi olup, hedeflenen kiloya ulaşan C. M.A., tedavisinin sona ermesinin ardından akşam saatlerinde sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.
Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın Emniyet'te ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.
Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti.
Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü.
Olaya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.
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