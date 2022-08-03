Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren gelişme

Abone Ol google-news

Bursa’da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki C. M.’nin sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklama

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:34

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 9 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki C. M.’yi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

Haberin devamı

Bursa Bursa'daki çöp ev Çocuk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler