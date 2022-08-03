Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren gelişme
Bursa’da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki C. M.’nin sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklama
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 9 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki C. M.’yi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.
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