Türkiye bu olayı konuşmuştu: Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi

Yayınlanma: 08.01.2023 - 10:05

Güncelleme: 08.01.2023 - 10:05

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar’a kiraya verdi. Ancak Acar, ev sahibine hiç kira ödemedi.

Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalara Kamuran Pınar Acar katılmadı.

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar Acar’a tebligat gönderdi.

İÇERİ GİRİNCE NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Ancak Acar, kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı.

Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar Acar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇÖP EVDEN ‘ÇOCUK’ ÇIKTI

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi.

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞEN KORUMA ALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar’a ulaşamadı. Çocuğun Acar’ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de C.M.A. olduğu belirlendi.

Kamuran Pınar Acar’ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, Emniyet'teki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kamuran Pınar Acar, Bursa Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu.

C.M.A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Antalya’ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp, Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan C.M.A., tedavisinin sona ermesinin ardından Sevgi Evi’ne yerleştirildi.

MART AYINDA HAKİM ÖNÜNE ÇIKACAK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 5 ayda tamamlandı.

Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısınca hazırlanan 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Kamuran Pınar Acar hakkında, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kamuran Pınar Acar’ın, mart ayında, Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.