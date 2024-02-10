Bursa'da dehşet... 15 yaşındaki çocuk üvey babasını kalbinden bıçakladı!
Osmangazi ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, annesiyle tartışan üvey babası Erol K.'yi kalbinden bıçakladı. Erol K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi 2. Günaydın Sokak’ta bulunan bir evde feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, E.D. (15) annesiyle tartışan üvey babasına sinirlendi. E.D., mutfaktan aldığı bıçağı üvey babasının kalbine sapladı.
Kanlar içinde yere yığılan üvey baba Erol K. (38), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.
HAYATİ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR!
Polis ekipleri, şüpheli E.D.’yi suç aletiyle beraber gözaltına alırken, Erol K. yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol K.’nın hayati durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü aktarıldı.
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