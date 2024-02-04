14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirlerini bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:22
14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirlerini bıçakladı
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Edinilen bilgiye göre, olay Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde yaşandı. 17 yaşındaki M.E.G. ile 14 yaşındaki B.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddialara göre M.E.G., B.V.'yi bıçakladı. Bunun üzerine B.V. de M.E.G.'yi sırtından bıçakladı. İki çocuğun yerde yattığını gören yurttaşlar durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

B.V. Ereğli Devlet Hastanesi'ne M.E.G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. M.E.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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