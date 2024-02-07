Çorum'da dehşet anları... İstedikleri parayı alamayınca bıçakladılar!
Çorum’da sokakta yürüdükleri sırada tanımadıkları şahıslar tarafından para istenen 2 kişi para vermeyince bıçaklandı.
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4. Sokak’ta E.Y., K.Ç. ve S.O. sokakta yürüyen E.N. ile Ö.Ö.’nün yanına gelerek para istedi.
İki grup arasında çıkan para tartışması yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. E.N. ile Ö.Ö. kavga sırasında bıçaklanarak yaralandı.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Kavga seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bıçaklama olayına karışan şüphelilerden K.Ç. olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan E.Y. ile S.O.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
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