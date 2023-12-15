Bursa'da dehşet anları: Sopayla saldırdılar!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:05

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:07

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde inşaat işiyle uğraşan Mesut Y. ve Nurullah D. ile ortak iş yaptıkları inşaat firmasının çalışanları E.S., H.Y., R.K., İ.K. ve K.D. arasında tartışma çıktı.

Olayın ardından trafikte seyir halindeyken karşılaşan taraflar tekrar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Mesut Y. ile Nurullah D., karşı tarafın taşlı sopalı saldırısına uğradı.

Mesut Y. ve Nurullah D. aldığı darbelerle yaralanırken araçların camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mesut Y. ve Nurullah D., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken taşlı ve sopalı saldırı yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini ve adreslerini tespit ettiği 5 şüpheliyi gece gözaltına aldı.

Şüphelilerin olay yerine geldiği 16 YK 024 plakalı otomobilin sürücüsü H.Y.'nin ehliyetine, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan el koyulup, psikoteknik raporu alması için işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.