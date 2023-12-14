İki grup arasında kavga... Sırtından bıçaklanarak öldürüldü!
Kozan'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki Ersoy Salih, yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda otogar yakınında saat 21.30 sıralarında çıkan kavgada kan aktı.
Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersoy Salih (19), kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Salih, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Salih'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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