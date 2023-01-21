Bursa'da dehşet! Boğarak öldürdükleri kişiyi bazanın altında sakladılar
Bursa'da evine gittiği Galip Bayram'ı (54) boğarak öldürüp, bazanın içine çıplak cesedini saklayan K.D. (21) Eskişehir'de yakalandı. Olay sırasında evde bulunan K.D.'nin arkadaşı E.A.'nın (16) itirafıyla aydınlatılan cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde iddiaya göre K.D., arkadaşı E.A. ile Galip Bayram'ın evine gitti.
K.D. ile Bayram arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken K.D., Bayram'ı boğarak öldürdü.
K.D. ile E.A., olay yerinden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne akşam giden E.A., pişman olduğunu söyleyerek cinayeti polise itiraf etti.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.A.'nın tarif ettiği bölgede inceleme başlattı. Gece Galip Bayram'ın 3 ay önce kiraladığı tespit edilen eve giren ekipler, salon bölümündeki bazanın içinde çıplak cesedini buldu.
Polis ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
E.A.'nın emniyetteki ifadesinde, K.D.'nin arkadaşı Galip Bayram'ın evine gittiğini, bir süre sonra tuvalete gittiğini, döndüğünde ise K.D.'nin Bayram'ı elleriyle boğduğunu gördüğünü ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi.
E.A.'nın ifadesi üzerine polis ekipleri K.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'e kaçtığını tespit eden ekipler, K.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
E.A. ile K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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