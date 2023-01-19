Muğla'da sahile çürümüş ceset vurdu
Muğla'da sahile belden yukarısı olmayan çürümüş erkek cesedi vurdu. Ceset otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede, dün saat 18.00 sıralarında sahile çürümüş bir ceset vurdu.
Cesedi arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede belden yukarısı olmayan çürümüş haldeki cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi.
Ceset, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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