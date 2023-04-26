Bursa'da dehşet: Kendisine 50 bin TL borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak öldürdü
Bursa'da emlakçı Engin A. (41), sokakta karşılaştığı, kendisine 50 bin lira borcu olan oto galerici Uğur Ermiş'i (41) bıçaklayarak, öldürdü. Ermiş'in yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş (40) de Engin A.'yı tabancayla bacaklarından yaraladı.
Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında; kardeşi Oğuz Ermiş ile sokakta yürüyen Uğur Ermiş, 50 bin lira borcu olan Engin A. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Engin A. cebinden çıkardığı bıçakla, belindeki tabancayı çekmeye çalışan Uğur Ermiş’i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin A..'nın bacaklarına ateş etti.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur Ermiş ile Engin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Uğur Ermiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Oğuz Ermiş ise polis tarafından gözaltına alındı.
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Uğur Ermiş'in oto galerisinin olduğu, emlak işi yapan Engin A.'ya 50 bin lira borcunun olduğu bilgisine ulaştı.
Ermiş'in bugün Hamitler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında