Bursa'da dehşet: Sokakta yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ali T. (26) yaralandı. Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da dehşet: Sokakta yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:38

İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi’nde, saat 09.00 sıralarında Ali T., sokakta yürürken, iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ali T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Yaralı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Etiketler: #Ambulans #Bursa

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