Bursa'da sağanak sonrası 'mini süper hücre' görüldü

Bursa’yı dakikalar içinde abluka altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen ’mini süper hücre’ kameralara yansıdı. Su basan bir kahvehanede ise vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak önlem aldı.

Bursa'da sağanak sonrası 'mini süper hücre' görüldü
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 07:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu.

Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa’da ’mini süper hücre’ meydana geldi.

İlk defa ’süper hücre’ gören vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

KAHVEHANEYİ SU BASTI

Öte yandan, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde de bir kahvehaneyi su bastı. Sular altında kalan kahvehanedeki vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak korundu.

Kendi imkanlarıyla suları tahliye eden vatandaşların imdadına belediye personelleri yetişti. Öte yandan etkili olan yağışta pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.


Etiketler: #sağanak yağış #sağanak #kuvvetli sağanak

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