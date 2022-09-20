Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen Mahmut Türker'den acı haber geldi. Türker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İlçe merkezi sahilinde iskelede bulunanlar, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yurttaşların da yardımıyla 72 yaşındaki Mahmut Türker'i sudan çıkardı.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürülen Türker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Türker'in denize düştüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti