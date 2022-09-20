Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen Mahmut Türker'den acı haber geldi. Türker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 17:26
Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu
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İlçe merkezi sahilinde iskelede bulunanlar, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yurttaşların da yardımıyla 72 yaşındaki Mahmut Türker'i sudan çıkardı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürülen Türker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Türker'in denize düştüğü öğrenildi.


Bursa deniz boğulma

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