Silivri'de tekneyle denize açılan 20 yaşındaki kişiden haber alınamıyor
- İstanbul Silivri'de tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 20 yaşındaki Recep Çelikel için arama çalışması yapılıyor.
İstanbul Silivri'de Recep Çelikel isimli yurttaş, dün saat akşam saatlerinde Selimpaşa Sahili'nden balığa çıkmak için tekneyle denize açıldı. Geri dönmeyen Çelikel'e uzun süre ulaşamayan yakınları, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
Sahil güvenlik ekipleri, gencin bulunmasına yönelik denizde arama çalışması başlattı. Çelikel'in yakınlarının sahilde bekleyişi sürüyor.
Gencin amcası Ahmet Çelikel, gazetecilere, "Balığa çıkarken bozuk olduğu için yanına telefonunu almamış. Haber vermemiz üzerine arama çalışması başlatıldı. Sağ salim bulunmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- O iddialar için harekete geçildi
- 2 kişiyi öldürdü, 2 polisi yaraladı
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme