Silivri'de tekneyle denize açılan 20 yaşındaki kişiden haber alınamıyor

- İstanbul Silivri'de tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 20 yaşındaki Recep Çelikel için arama çalışması yapılıyor.

AA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 14:52
Silivri'de tekneyle denize açılan 20 yaşındaki kişiden haber alınamıyor
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İstanbul Silivri'de Recep Çelikel isimli yurttaş, dün saat akşam saatlerinde Selimpaşa Sahili'nden balığa çıkmak için tekneyle denize açıldı. Geri dönmeyen Çelikel'e uzun süre ulaşamayan yakınları, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil güvenlik ekipleri, gencin bulunmasına yönelik denizde arama çalışması başlattı. Çelikel'in yakınlarının sahilde bekleyişi sürüyor.

Gencin amcası Ahmet Çelikel, gazetecilere, "Balığa çıkarken bozuk olduğu için yanına telefonunu almamış. Haber vermemiz üzerine arama çalışması başlatıldı. Sağ salim bulunmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 


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