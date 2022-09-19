Belediyenin 'yaşlı evine' girip, masa ve sandalyeleri denize attılar

19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:51

Muratpaşa ilçesi Eski Lara yolu üzerinde bulunan Muratpaşa Yaşlı Evi'nde 19 Eylül Pazartesi gece saatlerinde, kapının kapalı olması üzerine, tel çit üzerinden atlayan 8 şüpheli, deniz manzaralı parkta bir süre eğlenip alkol aldı.

Şüpheliler, daha sonra depodan çıkardıkları 2 masa ile 16 sandalyeyi denize fırlattı. Bir süre daha yaşlı evinde oturan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini tişörtle kapatıp kaçtı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Sabah yaşlı evine geldiklerinden masa ve sandalyelerin yerinde olmadığını fark eden görevliler, güvenlik kamerasını izleyince durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Falezler üzerinde kalan bazı masa ve sandalyeler ise bulundukları yerden alınarak, yaşlı evine getirildi. Şüphelilerin alkol almalarının ardından sandalyeleri denize atması, güvenlik kameralara yansıdı.