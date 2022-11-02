Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı
Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından hava kirliliği uyarısında bulunuldu.
Bursa'da dün akşam bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangının bulunduğu alana ve çevresine yayılan siyah dumanlar gökyüzünün rengini değiştirirken, Nilüfer Belediyesi hava kirliliğinin ileri derecede arttığını belirterek yurttaşlara uyarıda bulundu.
Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil farikasında başlayan yangının civara yayılmaması ve can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hava kirliliği izleme istasyonumuzdan aldığımız verilere göre yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede, başta partikül maddeler olmak üzere hava kirleticileri miktarında artış görülmüştür" bilgisine yer verildi.
Partikül maddeye maruz kalmanın hem kısa hem de uzun dönemde solunum ve kalp damar hastalıkları, astım atakları, solunumla ilgili rahatsızlıklarda ve hastaneye başvurularda artışa neden olabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Partikül maddeye maruz kalmak kalp damar hastalıkları, solunum hastalıkları ve akciğer kanserinden ölümlerde artışa yol açar. Nilüfer Belediyesi olarak vatandaşlarımızın partikül madde maruziyetine karşı astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer hastalığı olanlar başta olmak üzere, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanların, kirliliğin yoğun olduğu bölgede açık havada bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ederiz. Yangının söndürülmesi ve can kaybı yaşanmaması için emek veren herkese teşekkür ederiz."
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı