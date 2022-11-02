Haliç Tersanesi'nde yangın: Restore edilen çatıda hasar oluştu

Beyoğlu'nda bulunan Haliç Tersanesi içerisinde müzeye dönüştürülmek için çalışma yapılan binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:59
Haliç Tersanesi'nde yangın: Restore edilen çatıda hasar oluştu
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Haliç Tersanesi içerisinde müzeye dönüştürülmek için restorasyon çalışması yapılan tek katlı binanın çatısındayangın çıktı.

İlk olarak işçilerin müdahale ettiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, restore edilen çatıda hasar oluştu.

Drone ile havadan da görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Haliç Tersanesi Yangın itfaiye

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