Bursa’da domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi. Sokağında domuz sürüsü gören vatandaş o anları kayda aldı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:02
Bursa’da domuz sürüsü şehir merkezine indi
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Bursa’da aç kalan domuz sürüsü, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ne yiyecek aramaya indi. Evinde otururken sesleri duyan vatandaş, cama çıktığında domuz sürüsü ile karşılaştı. Durumu görünce hemen cep telefonun sarılan vatandaş, o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydetti.


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