Bursa’da domuz sürüsü şehir merkezine indi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:02

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:02

Bursa’da aç kalan domuz sürüsü, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ne yiyecek aramaya indi. Evinde otururken sesleri duyan vatandaş, cama çıktığında domuz sürüsü ile karşılaştı. Durumu görünce hemen cep telefonun sarılan vatandaş, o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydetti.