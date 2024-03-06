Konya'da işçi servisi domuz sürüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:42

Güncelleme: 06.03.2024 - 11:32

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Şahören Mahallesi'nde işçileri taşıyan Celal Oflaz (57) idaresindeki minibüs, domuz sürüsüne çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsteki 12 kişi yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR!

Yaralılardan 10'u Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunan 2'si ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.