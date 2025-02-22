Bursa'da ekiplerden 'uyuşturucu' operasyonu: 36 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:26

Güncelleme: 22.02.2025 - 09:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstihbarat Şubesi desteğiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve 2 ilçede, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, 12 dedektör köpeği, 3 insansız hava aracı ve 120 ekip olmak üzere 1000 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Polis, operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu madde, 1,5 kilogram esrar, yeşil reçeteyle satılan 325 hap, 4 tabanca, 31 fişek, 2 tüfek, 52 kartuş, 73 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.