Bursa'da yangın sonrası korkunç manzara: Bir kadının cesedi bulundu!

Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası yapılan kontrollerde, Sinem Ablay adlı kadının cansız bedeni bulundu.

Bursa'da yangın sonrası korkunç manzara: Bir kadının cesedi bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 07:51

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında yangın meydana geldi.

İş hanından dumanlar yükseldiğini gören görevli, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Prizden çıktığı öngörülen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sonrası ekipler, dumanları boşaltmak için pencereleri açmaya başladı. Ekipler, pencereleri açtığı sırada yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 40 yaşındaki Sinem Ablay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi içi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Bursa #cansız beden #Kadın #Yangın

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