Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı!

İnegöl ilçesinde fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan 48 yaşındaki inşaat işçisi Burhan Ç., ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:24

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Eğriyol Sokak’ta bir fabrika inşaatında saat 13.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; asma katta çalışan inşaat işçisi Burhan Ç. (48), yukarı çekmek istediği demir borunun, yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burhan Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Burhan Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #fabrika #Elektrik akımı #Bursa #İşçi

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