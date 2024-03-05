Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt sağım makinesindeki elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Hisaraltı Mahallesi'nde Özge Eratan (18) inekleri sağmak için ahıra girdi. Elektrik ile çalışan sağım makinesini açan Eratan, akım yüklü elektrik kablosunda meydana gelen kaçak sonucu akıma kapıldı.
Elektrik akımına kapılan Eratan'ı yerde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık personeli, Özge Eratan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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