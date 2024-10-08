Bursa'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde elektrik direği montajında çalışan işçi Salih Ş. (45), 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Bursa'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 14:25

Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde bölgeye çekilen elektrik hatları için dikilen elektrik direğine çalışmak için çıkan Salih S., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Ambulans #Bursa

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