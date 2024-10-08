Bursa'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde elektrik direği montajında çalışan işçi Salih Ş. (45), 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde bölgeye çekilen elektrik hatları için dikilen elektrik direğine çalışmak için çıkan Salih S., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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