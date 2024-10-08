Bursa’da kuryelerin sopalı yumruklu kavgası kamerada
Bursa’da iki kurye arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Tarafların birbirlerine sopa ve yumruklarla vurduğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, yolda karşılaşan iki kurye arasında küfürleşme nedeniyle sözlü tartışma meydana geldi.
Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı.
Caddenin boks ringini aratmadığı kavga anı ise kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.
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