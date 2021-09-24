Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

24 Eylül 2021 Cuma, 16:29

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehirde yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden kişiler olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Haymana ve Polatlı ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki 33 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltı aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalar neticesinde; 11 adet tabanca, 3 adet ses tabancası, 7 adet tüfek, 31 adet şarjör, bin 330 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ile silah tamir ve bakım araçları ele geçirildi.



