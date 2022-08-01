Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
Bursa'nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan'da çok sayıda balık kıyıya vurdu.
Bursa'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu.
Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, yurttaşları şaşkınlığa uğrattı.
Uzmanlar, ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre ölümlerin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensiz kalmasından meydana geldiği tahmin ediliyor.
Video Haberler
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
- Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766!
- Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Kavala'dan milletvekillerine mesaj
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...