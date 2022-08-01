Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:18

Bursa'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu.

Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, yurttaşları şaşkınlığa uğrattı.

Uzmanlar, ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre ölümlerin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensiz kalmasından meydana geldiği tahmin ediliyor.