Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

Bursa'nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan'da çok sayıda balık kıyıya vurdu.

İHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:18
Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
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Bursa'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu.

Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, yurttaşları şaşkınlığa uğrattı.

Uzmanlar, ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre ölümlerin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensiz kalmasından meydana geldiği tahmin ediliyor. 

 


Bursa balık balık ölümleri

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