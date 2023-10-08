Marka lansmanı için Pakistan'a giden Burak Özçivit'in erkek hayranları izdiham yarattı: Yüzlerce kişi ezilme tehlikesi geçirdi
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, yüzü olduğu bir parfüm markasının Pakistan'daki etkinliğine katıldı. AVM'de yapılan etkinlikte bir anda arbede çıktı. Hayranlarının kendisine ulaşmaya çalıştığı Burak Özçivit ezilme tehlikesi atlattı.
Türk dizi oyuncularından en büyük hayran kitlesine sahip olan isimlerden biri olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle dünya çapında tanındı. Bir proje için Pakistan'a giden ünlü oyuncu, hayranlarının akınına uğradı.
Ezilme tehlikesi geçiren Özçivit, güvenliklerin araya girmesiyle kurtuldu.
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, dizinin yurt dışına satılmasıyla dünya çapında ün kazandı.
EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Beşinci sezonuyla ekrana gelen ünlü dizinin oyuncuları özellikle doğu ülkelerinde büyük rağbet görüyor.
Burak Özçivit, yüzü olduğu bir parfüm markasının lansmanına katılan ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun sevgisi karşısında ne yapacağını şaşırdı.
GÜVENLİKLER MÜDAHALE ETTİ
Hayranlarının bir anda Özçivit'in etrafını sarmasıyla birlikte arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle birlikte Özçivit alandan çıkarıldı.
Ünlü oyuncudan o anlar için henüz bir açıklama gelmezken görüntüleri gören kullanıcılar 'İyi adam ezilmemiş', 'Bu nasıl sevgidir böyle' gibi yorumlar geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye kötü haber...
- İsrail'de ölü ve yaralı sayısı arttı
- Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
- Atatürk'ü anmayan Diyanet'e sert gönderme!
- 49 isim liste dışı kaldı!
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- 'Teröre karşı omuz omuza'
- Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama!
- İsrailli komutan esir alındı
- Fenerbahçe'nin rakibinde istifa depremi!