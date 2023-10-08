Marka lansmanı için Pakistan'a giden Burak Özçivit'in erkek hayranları izdiham yarattı: Yüzlerce kişi ezilme tehlikesi geçirdi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, yüzü olduğu bir parfüm markasının Pakistan'daki etkinliğine katıldı. AVM'de yapılan etkinlikte bir anda arbede çıktı. Hayranlarının kendisine ulaşmaya çalıştığı Burak Özçivit ezilme tehlikesi atlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 08:31
Abone Ol google-news

Türk dizi oyuncularından en büyük hayran kitlesine sahip olan isimlerden biri olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle dünya çapında tanındı. Bir proje için Pakistan'a giden ünlü oyuncu, hayranlarının akınına uğradı. 

Ezilme tehlikesi geçiren Özçivit, güvenliklerin araya girmesiyle kurtuldu.

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, dizinin yurt dışına satılmasıyla dünya çapında ün kazandı.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Beşinci sezonuyla ekrana gelen ünlü dizinin oyuncuları özellikle doğu ülkelerinde büyük rağbet görüyor.

Burak Özçivit, yüzü olduğu bir parfüm markasının lansmanına katılan ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun sevgisi karşısında ne yapacağını şaşırdı.

GÜVENLİKLER MÜDAHALE ETTİ

Hayranlarının bir anda Özçivit'in etrafını sarmasıyla birlikte arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle birlikte Özçivit alandan çıkarıldı.

Ünlü oyuncudan o anlar için henüz bir açıklama gelmezken görüntüleri gören kullanıcılar 'İyi adam ezilmemiş', 'Bu nasıl sevgidir böyle' gibi yorumlar geldi.


PAKistan Burak Özçivit

İlgili Haberler

Tuba Ünsal, Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'i yerden yere vurdu

Tuba Ünsal, Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'i yerden yere vurdu
Tepki çekmişti: Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması

Tepki çekmişti: Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması
Berber'in çekimleri başladı: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu başrolde...

Berber'in çekimleri başladı: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu başrolde...

En Çok Okunan Haberler