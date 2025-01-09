Bursa'da evli çift birbirine bıçak ve tencereyle saldırdı!
İnegöl ilçesinde yaşayan Vahide Ö. adlı kadın, tartıştığı eşini başından ve kolundan bıçakladı. Maşallah Ö. de, karısını tencereyle başına vurarak yaraladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi 2'nci Sokak'taki bir evde saat 10.00 sıralarında çıkan kavgada kan aktı.
Edinilen biligye göre; Maşallah Ö. (54) ile eşi Vahide Ö. (52) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Üç çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşinin başına vurdu.
Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kavgaları sonlandırılan yaralı çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR"
Vahide Ö.’nün hastane çıkışında, arkasında eşini görünce, “Bunu benimle getirmeyin bak. Silahla başımda bekliyor evde” diyerek tepki gösterdiği görüldü. Aynı ekip otosuyla polis merkezine götürülen çiftin, birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.
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