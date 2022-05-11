Bursa'da evli olduğu erkek tarafından öldürülen Aynur Karayün'ün ailesi adalet arıyor: 'Katil, polisi arayıp cinayeti itiraf etmiş'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:56

Aynur Karayün, 26 Mart'ta Bursa'da evli olduğu erkek Y. Karayün tarafından kendi evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Teyzesi için adalet arayışında olan Melis Kaçar, teyzesinin maruz bırakıldığı şiddeti Cumhuriyet'e anlattı.

"BOŞANIRSAM BENİ ÖLDÜRÜR"

Teyzesinin yaklaşık 20 yıl önce Y. Karayün isimli şahısla evlendiğini ve evliliği içerisinde psikolojik şiddete maruz bırakıldığını anlatan Kaçar, teyzesinin iki evinin olduğunu ve bu nedenle eşiyle tartışma yaşadıklarını belirtti. Birkaç yıl önce teyzesinin boşanma aşamasına geldiğini söyleyen Kaçar, "Sonrasında affetti, barıştılar. Teyzem gördüğü psikolojik şiddeti anneme de anlatıyordu. Anneme, 'boşanırsam beni öldürür, yalnızım. Boşanmaktan korkuyorum' demiş" ifadelerini kullandı.

"KATİL, POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ ARAYIP İHBAR ETMİŞ"

Olay gününü anlatan Kaçar, teyzesinin 26 Mart'ta evli olduğu erkekle evde olduklarını ve şüphe çeken bir durum görmediklerini söyledi. Y. Karayün'ün teyzesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü belirten Kaçar, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Ölmesini beklemiş olabilir. Katil, polisi arayıp kendini ihbar etmiş. Teyzemi öldürdüğünü söylemiş. Otopsi sonucumuz daha çıkmadı. Olay yerine polis geldiğinde teyzem kan kaybından ölmüştü. Bir komşu teyzemin seslendiğini duymuş ancak birisine seslendiğini sandığı için çok üzerinde durmamış. Eve herhangi giren kimse de olmamış, polis kayıtlarına baktık. Cezai ehliyeti olup olmadığına dair rapor almaya çalışacakları konuşuluyor. Duruşma daha olmadı. Şahıs şu an cezaevinde. Allah bunu kimseye yaşatmasın. Teyzem bu kadar canice öldürülmeyi hiç hak etmiyordu."