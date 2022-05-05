Kadın cinayeti: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan ise aranıyor.

DHA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:42
Kadın cinayeti: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü
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Olay dün Esenler'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Asiye Atalay'ı (19) bir süredir rahatsız ettiği öğrenilen bir kişi, genç kadının yolunu kesti.

İddiaya göre iki kişi arasında yaşanan tartışmanın ardından saldırgan, taşıdığı silahı ateşleyip Atalay'ı başından vurdu.

Asiye Atalay, saldırının ardından hayatını kaybetti. Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçan saldırganı arıyor.


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