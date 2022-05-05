Kadın cinayeti: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü
İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan ise aranıyor.
Olay dün Esenler'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Asiye Atalay'ı (19) bir süredir rahatsız ettiği öğrenilen bir kişi, genç kadının yolunu kesti.
İddiaya göre iki kişi arasında yaşanan tartışmanın ardından saldırgan, taşıdığı silahı ateşleyip Atalay'ı başından vurdu.
Asiye Atalay, saldırının ardından hayatını kaybetti. Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçan saldırganı arıyor.
Video Haberler
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
- Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
- Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Büyük zamlar yolda!
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- 'Son kararı Erdoğan verecek'