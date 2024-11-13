Bursa'da faciadan dönüldü... Epilepsi krizi direksiyon başında yakaladı!

İnegöl ilçesinde seyir halindeyken epilepsi krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, karşı yöne geçerek çöp konteynerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Bursa'da faciadan dönüldü... Epilepsi krizi direksiyon başında yakaladı!
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 08:35

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mert İ. (21) Yönetimindeki 16 KLD 71 plakalı otomobil, sürücüsünün epilepsi krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Epilespi krizi geçirdiği belirlenen Mert İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin, kazayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.


Etiketler: #Bursa #epilepsi #kaza #otomobil

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