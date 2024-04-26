Faciadan dönüldü: Direksiyon başında nöbet geçirince kaza yaptı
Tekirdağ Çorlu’da motosiklet kullandığı sırada epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde Çetin Emeç Bulvarı istikametine seyreden S.O. (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon başında nöbet geçirmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sonrası yaralanan S.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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