Bursa'da faciadan dönüldü! Kırmızı ışıkta geçince dereye uçtu: 2 yaralı

Bursa’da bir kamyonet, kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle dere kenarına uçan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da faciadan dönüldü! Kırmızı ışıkta geçince dereye uçtu: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:07

Feci kaza, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fuat Ö., idaresindeki 16 KNR plakalı kamyonet anayolda kırmızı ışık ihlali yapan Sezgin B., yönetimindeki 16 BCN plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araç, dere kenarına uçtu. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki Gülçin B., için çevredekiler yardıma koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtan çıkardığı yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayla ilgili çalışma başlatılırken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Bursa

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