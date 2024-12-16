Bursa'da hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Bursa'da hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:42

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şahıslar arasında, silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan G.A., uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.A., tehdit suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ve uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. yer aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Bursa #hapis #Hapis Cezası

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