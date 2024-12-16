Bursa'da hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şahıslar arasında, silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan G.A., uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.A., tehdit suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ve uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. yer aldı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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