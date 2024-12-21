Bursa'da TIR ve otomobil kafa kafaya çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!
İznik ilçesinde TIR ile karşı şeritten gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde İznik-Yenişehir yolu Derbent mevkiinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya (27) idaresindeki 48 ABG 314 plakalı otomobil, kaygan zemin sebebiyle sürücüsünün idaresinden çıkarak karşı şeritten gelen İsmail Ö. (47) yönetimindeki TIR'a çarptı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ali Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobilde yolcu olarak bulunan Burak C. (28) ile Ali K. (30) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Kaya'nın cenazesi ise, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldıı aktarıldı.
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