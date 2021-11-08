Şanlıurfa'da korkutan kaza: İki otomobil çarpıştı, yaralılar var
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Engin Aişeoğlu yönetimindeki 27 AAE 396 plakalı otomobil Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25'inci kilometresinde Adil Çelik idaresindeki 06 AAY 61 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Aişeoğlu ve Çelik ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Yurttaş isyan etti: İntihar edeceğim sorumlusu devlettir
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Bir zam da alkole
- The Economist'ten Türkiye analizi
- Diyanet en çok sorulan soruları açıkladı
- MHP'den Akşener'e tepki çeken sözler