Şanlıurfa'da korkutan kaza: İki otomobil çarpıştı, yaralılar var

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA
08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:51
Şanlıurfa'da korkutan kaza: İki otomobil çarpıştı, yaralılar var
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Engin Aişeoğlu yönetimindeki 27 AAE 396 plakalı otomobil Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25'inci kilometresinde Adil Çelik idaresindeki 06 AAY 61 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Aişeoğlu ve Çelik ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


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