Bursa'da feci olay: Motosikletten düşen 2 kişinin üzerinden araç geçti!

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:37

Merkez Osmangazi ilçesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda, 17 Ağustos Çarşamba saat 04.00 sıralarında Kent Meydanı mevkiinde alt geçitte sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyir eden 16 ANG 568 plakalı araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçerek 2 kişiyi metrelerce sürükledi. Durumu fark ederek duran araç sürücüsü şoka girdi.

Olayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralıların kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.