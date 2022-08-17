Bursa'da feci olay: Motosikletten düşen 2 kişinin üzerinden araç geçti!
Bursa'da motosikletten düştükten sonra aynı yönde giden arabanın üzerlerinden geçtiği 2 kişi ağır yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda, 17 Ağustos Çarşamba saat 04.00 sıralarında Kent Meydanı mevkiinde alt geçitte sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİLER
Devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyir eden 16 ANG 568 plakalı araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçerek 2 kişiyi metrelerce sürükledi. Durumu fark ederek duran araç sürücüsü şoka girdi.
Olayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMLARI AĞIR
Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralıların kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Akaryakıt satışlarında yeni dönem: Nispi kâr sistemi