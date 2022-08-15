Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaldırımdaki direğe çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:58
Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, 41 ACD 561 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Buğra Barış Kurt (18), kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Buğra Barış Kurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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