Bursa'da feci olay: Spiral makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde spiral makinesine sağ elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde çalışan Orhan I. (36), dün saat 21.00 sıralarında spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada elini makineye kaptırdı.
Sağ elinin 4 parmağı kopan Orhan I., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Orhan I., parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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