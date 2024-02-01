Başkan Seçer’den işçi ücretlerine zam: Taban ücret 25 bin 100 TL oldu!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:09

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:09

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, büyükşehir belediyesi ve MESKİ çalışanlarını kapsayan; Mersin Büyükşehir Belediyesi, DİSK Genel İş ve Belediye İş arasında yapılan Toplu Sözleşme Ek Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Seçer, “11 binin üzerinde yol arkadaşımız ile Mersin halkına hizmet ediyoruz. Mersin halkına memnuniyetle hizmet eden sizlere teşekkürler ediyorum. Mersin halkı başkanı seviyorsa, memnuniyetini yüksek sesle getiriyorsa, bunlar sizlerin sayesinde” dedi. CHP’nin kendisini yeniden aday göstermesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Seçer, “Bunu dedirten sizlerin aracılığıyla Mersin halkı oldu. 5 yıldır Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar dağ-bayır demeden çalıştınız. ‘Şu köye hizmet yapmayalım. Siyasi görüş olarak farklı. Bu bize oy vermiyor, bizim dünya görüşünde değil, bölgesi, mezhebi, meşrebi bu’ diyen insanlar olmadınız. Çünkü sizin başkanınız Mersin’de ayrımcılığı yerin 7 kat dibine gömdü. Çünkü sizin insana bakışınız, başkanınız gibi. Ben insanı insan olduğu için severim. Siz de hizmetleri bu düsturla yaptınız. İşte bu hizmetleriniz, bu memnuniyet Mersin halkının sesi olarak yükseldi” diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME YAPILACAK

Konuşmasının devamında yeni maaş rakamını işçilerle paylaşan Seçer, taban ücretlerin 25 bin 100 TL olduğunu açıkladı. Seçer ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bünyesinde çalışan 375 kadrolu işçi statüsündeki işçileri kapsayan ve Mart ayında yapılması planlanan Toplu İş Sözleşmesi’ni de 2 ay erkene aldıklarını, yeni toplu sözleşmeyi de önümüzdeki birkaç gün içerisinde paylaşacaklarını aktardı. Seçer, “Umut ediyorum, sadece Mersin’imizde değil, tüm ülkemizdeki 86 milyon insanımızın da refah artsın, emek karşılığını alsın, ülkemiz zenginleşsin” diye konuştu.